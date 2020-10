Germania: Gfk, fiducia consumatori in calo a -3,1 a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa del drastico incremento dei contagi da coronavirus, a novembre la fiducia dei consumatori in Germania subirà un calo di 1,4 punti per toccare quota -3,1. È quanto rende noto oggi la Società per la ricerca sui consumi di Norimberga (Gfk). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, circa tre quarti dei consumatori attualmente ritengono che il Covid-19 sia una minaccia “grave” o “molto grave”. Il 50 per cento dei tedeschi è quindi “molto o estremamente preoccupato” del proprio futuro personale.(Geb)