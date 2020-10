Sardegna: allarme del sindaco di Sassari, "oltre 200 positivi al Covid in città, serve più responsabilità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un numero di positivi al Covid-19 maggiore di quello registrato ai primi di aprile (145 casi contro 236, una situazione sempre più allarmante quella di Sassari che ha convinto il primo cittadino, Nanni Campus, ad un appello alla cittadinanza: "Quanto temuto si sta ripresentando ed è impensabile sperare in miglioramento se non si fa niente. Occorre una maggiore responsabilità personale". I dati citati da Campus sono impietosi: "Ai primi di aprile, in pieno lockdown, avevamo 138 positivi, poi 110 a metà mese e a fine mese 90 – ha affermato il primo cittadino -. Ieri abbiamo raggiunto i 145 positivi domiciliari cui si aggiungono i 68 del centro di accoglienza per migranti Pagi. Dunque oltre 200, cui si aggiungono 23 ricoverati che porta quindi il totale a 236. Numeri che devono far aumentare l'attenzione e la difesa collettiva". (segue) (Rsc)