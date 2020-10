Sardegna: allarme del sindaco di Sassari, "oltre 200 positivi al Covid in città, serve più responsabilità" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su 740 tamponi effettuati, martedì sono stati accertati 101 positivi. Di questi 78 a Sassari e 23 nel resto della provincia. Il 21 agosto, invece, su 348 tamponi solo 27 positivi, di cui 26 dalla provincia e 1 a Sassari. "Dobbiamo stringerci come se fossimo una famiglia – ha detto ancora il primo cittadino sassarese - Se individuate qualcuno senza mascherina chiamate la polizia e se venite contagiati, denunciate. Abbiamo ben chiaro che le mascherine sono fondamentali per rallentare la diffusione del virus". "Se i numeri non si fermano – ha aggiunto Nanni Campus – e se nessun altro prende l'iniziativa ci costringono a prendere provvedimenti, consapevoli però che il Comune non ha soldi per ristorare le categorie che andrebbero chiuse. Dobbiamo evitare di arrivare a questo punto". L'unica nota positiva giunge da Casa Serena dove, su 98 presenti, non è stato accertato nessun nuovo caso di positività. Chiudendo la struttura, infatti, si è impedito la possibilità di nuovi focolai. (Rsc)