Covid: Giacomoni (FI), governo ha sottovalutato portata pericolo

- Il governo "ha evidentemente, avete qualche problema di comunicazione. Forse è per questo che non ascoltate l'opposizione. Opposizione, che da mesi chiede di essere coinvolta seriamente in Parlamento nell'interesse dell'Italia per dare un contributo concreto in termini di idee e di cose da fare subito". Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, intervenendo nell'aula di Montecitorio al termine dell'informativa urgente del presidente del Consiglio dei ministri sulle misure adottate per la nuova fase relativa all'emergenza epidemiologica da Covid-19. "Lei purtroppo – ha continuato – non lo ha mai fatto seriamente, a parte qualche telefonata all'ultimo minuto, non considerando che il centro-destra governa 14 regioni su 20 e rappresenta la maggioranza reale del Paese". "Così – ha evidenziato l'esponente di Forza Italia – la seconda ondata è arrivata ed il governo si è fatto trovare impreparato, come se le migliaia di persone scomparse ed i mesi trascorsi a lottare fossero passati inutilmente. L'aumento dei casi in Italia e la vostra risposta confusa e disordinata, dimostra come il governo abbia sottovalutato la portata del pericolo". (Com)