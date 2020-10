Covid: in Polonia i nuovi casi giornalieri superano quota 12 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I test di laboratorio hanno confermato 12.107 nuovi casi di contagio da coronavirus in Polonia nella ultime 24 ore. Lo riferisce nel consueto aggiornamento il ministero della Sanità, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". E', per l'ennesima volta, il numero più alto dall'inizio dell'epidemia la scorsa primavera. Un nuovo primato è segnato anche dal numero dei morti, 168, che portano il totale a 4.019. Da marzo ad oggi in Polonia sono stati accertati 214.686 contagi. I pazienti ospedalizzati di cui è stata confermata la diagnosi di Covid-19 sono al momento 10.091, di cui 812 necessitano di respirazione artificiale. In quarantena si trovano 378.348 persone. Resta invece contenuto – e cala rispetto al giorno prima – il numero dei tamponi compiuti ieri, ovvero 50.200. Il numero massimo era stato raggiunto il 15 ottobre con 64.518 tamponi. (Vap)