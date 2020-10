Trasporto aereo: perdite da 1,3 miliardi di euro per British Airways, ridotte le tratte per questo inverno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società proprietaria di British Airways, Iag Icag.l, ha dichiarato che la compagnia aerea britannica ha subito una perdita di 1,3 miliardi di euro durante il terzo trimestre dell'anno corrente, superando di molto le previsioni da parte di analisti che preannunciavano una perdita intorno ai 920 milioni di euro. Il deficit è stato causato dalle restrizioni per contenere il coronavirus che hanno limitato i viaggi e quindi costretto la compagnia aerea a tagliare ulteriormente il suo programma di volo per il resto dell'anno. Iag ha dichiarato che durante il quarto trimestre la compagnia volerà solo al 30 per cento della sua capacità rispetto allo scorso anno, dato inferiore alle previsioni che invece consideravano il 40 per cento. Anche altre compagnie aree come Lufthansa, Ryanair ed EasyJet seguiranno una strategia analoga a British Airways nel ridurre le loro tratte per il prossimo inverno a seguito della nuova ondata del virus diffusasi in tutta Europa. (Rel)