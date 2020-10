Università: Politecnico di Milano lancia corsi online su materie Stem per studenti delle superiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Politecnico di Milano lancia "Policollege", corsi online tenuti dai docenti dell'ateneo e rivolti agli studenti di 4° o 5° superiore motivati, intraprendenti, curiosi e preparati, che si sentono pronti ad affacciarsi al mondo dell'università con un po' di anticipo. Oltre ad offrire agli studenti un "assaggio" anticipato dell'università, "PoliCollege" - spiega una nota dell'ateneo - è un'occasione di arricchimento culturale, di orientamento e di aggregazione. Grazie al contributo di vari dipartimenti del Politecnico, "PoliCollege" offre agli studenti una vasta gamma di materie Stem (science, technology, engineering and mathematics) tra cui scegliere: dalla teoria dei giochi alle scienze nucleari fino all'ingegneria aerospaziale e biomedica. Tra i docenti titolari dei corsi, figurano ad esempio il prof. Alfio Quarteroni, studioso di modellistica matematica e accademico dei Lincei, il prof. Mario Grosso, membro della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale (Via/Vas) del ministero dell'Ambiente, e il prof. Antonio Capone, esperto di reti di comunicazione e attuale preside della scuola di ingegneria industriale e dell'informazione. Il progetto intende creare un ponte tra scuola e università, rivolgendosi agli allievi eccellenti, per sottolineare la componente di proattività legata ai buoni risultati. "PoliCollege" adotta la policy fissata dal Miur per la valorizzazione delle eccellenze: in particolare, si propone di "offrire [...] occasioni per approfondire la preparazione individuale" e "favorire il dialogo e la cooperazione tra docenti delle scuole, ricercatori e docenti universitari". (segue) (com)