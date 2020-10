Università: Politecnico di Milano lancia corsi online su materie Stem per studenti delle superiori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'iniziativa si rivolge a studenti di 4° e 5° superiore di qualsiasi scuola secondaria. L'accesso ai corsi avviene tramite un processo di selezione basato sulla motivazione e sul merito. Per partecipare alla selezione, i candidati presentano una copia della più recente scheda di valutazione, una lettera di motivazione e la lettera di referenza di un docente. Ciascun corso prevede una classe virtuale di 30 alunni e un carico di lavoro complessivo di circa 25 ore. I corsi si svolgono completamente online, su piattaforma Moodle per la parte asincrona e tramite tool di webconference per i webinar e in momenti di interazione live. Per ogni corso vengono messi a disposizione materiali didattici di qualità, tra cui ad esempio videolezioni, dispense, slide e schede di esercitazione. È prevista anche la partecipazione a diversi webinar, tenuti da uno o più docenti. Durante l'erogazione del corso, il docente di riferimento viene affiancato da uno studente esperto del Politecnico che ha il compito, come tutor didattico, di gestire la classe virtuale, tenere alta la motivazione e "raccontare" ai ragazzi la vita universitaria. Alla conclusione dei corsi, gli studenti ottengono un attestato e un badge digitale da allegare al proprio curriculum. Nel corrente anno scolastico, "Policollege" proporrà quattro sessioni di sei-sette corsi ciascuna. Le iscrizioni per partecipare alle due sessioni invernale (febbraio e marzo 2021) saranno aperte dal 20 ottobre al 23 novembre 2020.