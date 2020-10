Università: Politecnico di Milano lancia corsi online su materie Stem per studenti delle superiori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Policollege" - ricorda il Politecnico - nasce dalla quasi ventennale esperienza con progetti di didattica assistita da tecnologie di Hoc-Lab, laboratorio del Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria. Sperimentato con gruppi più ristretti nel 2007 e nel 2013, è stato riproposto in una nuova forma a partire dall'a.s. 2019/20, sotto l'egida delle due scuole di ingegneria dell'ateneo: la scuola di ingegneria industriale e dell'informazione e la scuola di ingegneria civile, ambientale e territoriale, con l'intento di diventare una iniziativa permanente e istituzionale. Nello scorso anno scolastico 1914 studenti da tutta Italia hanno fatto domanda per partecipare ai corsi; in tutto, Policollege ha erogato 17 corsi da circa 30 partecipanti l'uno, per un totale complessivo di 526 partecipati totali. L'erogazione è stata suddivisa in tre sessioni: invernale (febbraio), primaverile (marzo-aprile) e estiva (giugno). (com)