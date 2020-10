Ue: Delrio (Pd), attendiamo di discutere serenamente su Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Non voglio aprire discussioni sulla cassetta degli attrezzi a disposizione, come il Mes, per far fronte alla crisi sanitaria: abbiamo già trovato una posizione di maggioranza e non mi pare opportuno riaprire oggi la questione. Attendiamo di poter discutere serenamente e con molta tranquillità di come fare per avere la sanità migliore al mondo". Lo ha affermato il capogruppo del Partito democratico alla Camera, Graziano Delrio, nel suo intervento al termine dell'informativa del presidente del Consiglio sulle nuove misure di contenimento dei contagi da Covid-19.