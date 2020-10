Ucraina: Covid-19, nelle Forze armate registrati 1.190 contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle Forze armate dell'Ucraina sono stati registrati 1.190 militari con il coronavirus, di cui 129 nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito il servizio stampa del comando Medsil delle Forze armate ucraine, in un post su Facebook. Al momento 26 persone sono attualmente ricoverati nelle istituzioni sanitarie, 103 persone vengono curate a domicilio sotto la supervisione di un medico. Le loro condizioni di salute sono soddisfacenti. Nel corso della pandemia 3.479 persone hanno superato la malattia in Ucraina, mentre 14 sono decedute e 439 persone sono attualmente in isolamento. (Res)