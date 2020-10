Spagna: Partito popolare ufficializza voto contrario a mozione di sfiducia contro governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che Vox propone con la mozione di sfiducia "non è cambiare il governo ma sostituire il Partito popolare (Pp)": questo atteggiamento del partito è "l'assicurazione sulla vita" del premier Pedo Sanchez per continuare ad essere l'inquilino della Moncloa" (sede del governo spagnolo). Lo ha affermato oggi al Congresso dei deputati il presidente del Pp, Pablo Casado, nell'ufficializzare il voto contrario alla mozione di sfiducia presentata da Vox contro il governo accusato, in particolare, di una "gestione criminale" della pandemia del coronavirus. Casado ha ricordato che questi strumenti parlamentari dovrebbero essere "costruttivi" mentre in realtà il leader di Vox, Santiago Abascal, l'ha presentata "contro il partito che lo accolto per 15 anni", riferendosi al passato di quest'ultimo tra le fila dei popolari. "Sia lei che Sanchez avete nostalgia del passato. Vox è il sogno del nazionalismo e l'ancora di salvezza di Sanchez. Passerai e non avrai lasciato altro che macerie, proprio come Sanchez. Ma il Pp sarà ancora qui", ha concluso Casado. (Spm)