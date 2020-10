Scuola: De Rosa (M5s), ordinanza Lombardia confusa a causa di ingerenza di Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ordinanza firmata ieri dal presidente Fontana è confusa e poco chiara, sulle direttive per la scuola superiore. Una confusione figlia di un'ingiustificabile confronto-ingerenza con il leader della Lega Matteo Salvini". Lo dichiara in una nota il capogruppo del Movimento cinque stelle al Consiglio regionale lombardo, Massimo De Rosa. "Il punto sulla didattica a distanza per gli istituti superiori - prosegue - non è stato discusso in sede di riunione con le minoranze, al contrario è spuntato dopo le trattative seguite ai litigi interni alla Lega. Il risultato è questo contentino dato a Salvini, che ha preteso di disporre a proprio piacimento di Regione Lombardia per alimentare la propria propaganda contro la ministra Azzolina. Fosse per lui dovrebbe essere tutto aperto tranne la scuola". "La Lega - ammoniste il pentastellato - non trascini la scuola in una battaglia ideologica. È evidente come siano state prese decisioni al solo scopo di creare contrasto con chi governa l'istruzione. Ricordiamo infatti che la didattica a distanza è già una possibilità attiva per gli istituti superiori. La superficialità e la disattenzione con cui è stato trattato l'argomento all'interno dell'ultima ordinanza regionale hanno già creato panico e confusioni all'interno degli istituti scolastici e delle famiglie. Chiediamo immediatamente un chiarimento". (com)