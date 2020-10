Viabilità: su A9 chiuso per una notte tratto lago di Como-Como centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, previste in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, da mezzanotte alle 5 di domenica 25 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, in direzione di Lainate. In alternativa - fa sapere una nota di Autostrade - dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, si potrà proseguire su via Bellinzona e sulla SP17 fino a raggiungere lo svincolo di Como centro, da cui si potrà procedere in direzione di Lainate.(com)