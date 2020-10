Nigeria: violenze, Congressional Black Caucus invia lettera a Buhari per chiedere rilascio dei manifestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congressional Black Caucus, raggruppamento del Congresso degli Stati Uniti composto esclusivamente da deputati di colore, ha scritto una lettera al presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, esortandolo a rilasciare tutti i manifestanti arrestati per aver preso parte alle proteste contro gli abusi da parte della polizia. Nella lettera, i firmatari hanno inoltre condannato le violenze contro i manifestanti e hanno chiesto giustizia per le famiglie delle vittime. "Siamo pronti a sostenere le riforme che speriamo che il governo nigeriano intraprenderà", ha scritto nella lettera il presidente del caucus, Karen Bass, il quale ha quindi esortato il presidente Buhari a consentire un'indagine indipendente sulla repressione dei manifestanti avvenuta martedì scorso nel sobborgo di Lekki, a Lagos. I disordini sono scoppiati nelle scorse settimane in diverse città della Nigeria e sono proseguite nonostante le autorità abbiano accettato di sciogliere la famigerata Squadra speciale anti-rapina (Sars), accusata di esecuzioni extragiudiziali, estorsioni e torture, soprattutto di giovani. Secondo Amnesty International, nelle proteste sono morte finora almeno 12 persone. (segue) (Res)