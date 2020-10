Spagna: per sindacati Glovo deve 35 milioni di euro di mancati contributi ai "riders" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i giudici, Glovo non è un mero intermediario tra le attività commerciali ed i lavoratori, ma una società che fornisce servizi di consegna e messaggistica "fissando le condizioni essenziali" per la fornitura dello stesso. La Corte suprema, infine, ha evidenziato che i fattorini non dispongono di una propria organizzazione aziendale autonoma ma sono "inseriti" all'interno dell'organizzazione del datore di lavoro. L'Alta Corte conclude così un processo legale stabilendo che i "riders" della piattaforma devono agire come dipendenti. Una sentenza che potrebbe portare Glovo a pagare alla milioni di euro di contributi non versati alla previdenza sociale per milioni di euro. L'azienda ha affermato di "rispettare" la sentenza e di attendere che il governo e l'Europa definiscano un quadro normativo adeguato". (Spm)