- Cielo in prevalenza da nuvoloso a molto nuvoloso, locali schiarite nella prima parte del giorno sui settori alpini e prealpini orientali. Pioviggini in giornata sulle province occidentali, in serata intensificazione delle piogge sulle medesime aree con qualche rovescio non escluso sulla Valchiavenna. Temperature minime tra 9-13 °C, massime tra 14-19 °C.(Rem)