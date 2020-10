Algeria: caso Sovac, pena ridotta per l’ex premier Ouyahia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di Algeri ha pronunciato la sentenza sul caso del gruppo automobilistico Sovac, condannando l'ex premier Ahmed Ouyahia a dieci anni di carcere a seguito del processo d'appello. L'ex primo ministro ha ricevuto una riduzione della pena di due anni. Per quanto riguarda l'imputato principale, Murad Oulami, proprietario dello stabilimento automobilistico, il giudice ha confermato la sentenza di primo grado, che è di dieci anni di reclusione e una multa. L'accusa aveva chiesto contro di lui una condanna a 15 anni di carcere. Per quanto riguarda il fratello di Mourad Oulmi, Khider, il giudice lo ha condannato a cinque anni di carcere: era stato condannato in primo grado a una pena detentiva di sette anni e una multa. Nel frattempo, riferisce il quotidiano "Echorouk", l'ex ministro dell'industria Youcef Yousfi è stato condannato a due anni di carcere, di cui uno già scontato. (Ala)