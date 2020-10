Imprese: Francia, consorzio Niel-Bressler acquisisce quota sopra il 5 per cento di Urw

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di investitori guidato da Xavier Niel, fondatore di Iliad, e Leon Bressler, dirigente di Aermont Capital, ha annunciato di aver superato la soglia del 5 per cento del capitale di Unibail-Rodamco-Westfield (Urw). Il consorzio si oppone all'aumento di capitale da 3,5 miliardi di euro che sarà sottoposto al voto in occasione dell'assemblea generale prevista per il 10 novembre. Il 15 ottobre, quando deteneva il 4,1 per cento, il gruppo di investitori ha pubblicato un comunicato in cui chiedeva agli azionisti di votare contro il progetto. (Frp)