Mauritania-Ue: al via i colloqui sulla distribuzione delle zone di pesca

- Il Comitato misto mauritano-europeo per la pesca marittima ha avviato ieri una serie di incontri di tre giorni tramite videoconferenza, dedicati alla discussione sulla cooperazione tra mauritani ed europei nel campo della pesca e sull'attuazione dell'accordo che lega le due parti. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa mauritana ufficiale “Ani”, negli incontri si discute della distribuzione delle zone di pesca nelle acque mauritane. La distribuzione delle zone di pesca è un dossier spinoso, soprattutto dopo l'ingresso dei cinesi e dei turchi come concorrenti per la pesca nelle acque mauritane. (Res)