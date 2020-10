Covid: Zampa (Pd), scaricare Immuni e uscire di casa solo se necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'invito ai cittadini è a scaricare l'applicazione "Immuni" e ad evitare gli spostamenti se non necessario. Lo ha ribadito Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute ed esponente del Partito democratico, intervenendo a "Radio anch'io" su Rai Radio 1. "Il sistema di tracciamento non è saltato, è in difficoltà soprattutto nelle grandi città. Esorto le persone a scaricare la app 'Immuni' e ad evitare di esporsi a rischi inutili uscendo e partecipando a manifestazioni quando non è necessario". Quanto alla situazione sanitaria, Zampa ha ricordato che "in questo momento le terapie intensive non hanno un problema di spazio e di capienza e soprattutto noi siamo nelle condizioni di non arrivare a dover dire che le terapie intensive sono sotto pressione. Il mio non è un auspicio ma secondo i numeri e la razionalità noi possiamo fare qualcosa. Nei prossimi giorni - ha concluso - ci sarà un incremento dei positivi perché le misure necessitano di almeno 12/14 giorni prima che sia evidente la loro efficacia. Ricordo che i due terzi dei positivi sono asintomatici".(Com)