Nigeria: proseguono le proteste nel Paese, si moltiplicano gli appelli alla moderazione

- Il vicepresidente della Nigeria, Yemi Osinbajo, ha promesso giustizia ai manifestanti che sono stati uccisi o feriti durante le proteste che hanno scosso il Paese negli ultimi giorni. "Il dolore di questi terribili eventi è palpabile nelle nostre città e alcune perdite sono insostituibili, ma possiamo e otterremo giustizia per tutti", ha scritto giovedì Osinbajo su Twitter, aggiungendo che alcuni poliziotti sono stati uccisi durante gli scontri con i manifestanti. Secondo quanto denunciato da Amnesty International, almeno 12 persone sono state uccise dai militari e dalle forze di polizia nelle violenze, sebbene l'esercito nigeriano abbia liquidato le notizie come "fake news". Le violenze contro i manifestanti che da giorni protestano contro gli abusi di polizia in Nigeria sono state “condannate fermamente” dal presidente della Commissione dell'Ua, Moussa Faki, il quale ha esortato in una nota sia gli "attori politici che quelli sociali" a "rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto", oltre ad accogliere con favore lo scioglimento della Squadra speciale anti-rapina (Sars) e ad incoraggiare lo svolgimento di indagini per garantire che "gli autori degli atti di violenza siano tenuti a renderne conto". (segue) (Res)