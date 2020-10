Nigeria: proseguono le proteste nel Paese, si moltiplicano gli appelli alla moderazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) ha rinnovato l’appello al dialogo tra il governo nigeriano e i manifestanti e ha esortato entrambe le parti a esercitare moderazione mentre le proteste continuano. "A questo proposito, la commissione Cedeao invita tutti i manifestanti a rimanere pacifici nella conduzione delle loro manifestazioni. Esorta inoltre gli agenti di sicurezza nigeriani a esercitare moderazione nella gestione delle proteste e ad agire in modo professionale", si legge in una nota. Le violenze hanno ricevuto una condanna unanime della comunità internazionale. Il segretario generale del Commonwealth, Patricia Scotland, ha definito la repressione delle proteste un "atto vigliacco", ribadendo che “il diritto a manifestazioni pacifiche e la libertà di riunione sono diritti costituzionalmente protetti e dovrebbero essere rispettati da tutti in ogni momento”. Scotland ha quindi chiesto che vengano svolte indagini “tempestive e imparziali” e che i risultati siano resi pubblici. Il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, ha chiesto al governo nigeriano di “indagare con urgenza sulle accuse di abusi per mano delle forze di sicurezza e di perseguire i responsabili”, dicendosi inoltre “profondamente preoccupato” per le violenze e allarmato dalle notizie di morti fra i civili. (segue) (Res)