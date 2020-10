Roma: Campidoglio, approvati progetti per sistemazione parcheggi via Giulia e via Como

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta capitolina ha approvato i progetti per la sistemazione superficiale dei parcheggi di via Giulia e di via Como. Si tratta di un passo fondamentale per consentire l'avvio dei lavori su entrambe le strutture. Il cantiere per la realizzazione dell'impianto sportivo previsto sopra il parcheggio di via Como aprirà entro febbraio 2021 e non comporterà alcun onere aggiuntivo per l'amministrazione capitolina. Lo rende noto il Campidoglio. Anche i lavori per la costruzione del muro di recinzione sopra la struttura di via Giulia inizieranno entro febbraio prossimo e saranno a carico della concessionaria del parcheggio; al I Municipio sono invece affidati i lavori relativi al completamento delle opere esterne. (Com)