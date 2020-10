Papa Francesco apre alle unioni civili tra gay: "Hanno diritto a una famiglia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli omosessuali hanno il diritto di far parte di una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia". Con queste parole Papa Francesco apre alle coppie omosessuali e sollecita la creazione di "una legge sulle unioni civili" rispetto alla quale afferma: "Sono favorevole". "A nessuno deve essere negata questa possibilità", afferma Bergoglio in un documentario realizzato dal cineasta russo candidato all'Oscar, Evgeny Afineevsky, appena presentato alla Festa del Cinema di Roma. "Ciò che dobbiamo creare - continua il Pontefice - è una legge sulle unioni civili. In questo modo, gli omosessuali godrebbero di una copertura legale. Io ho difeso" norme di questo tipo”. Nel documentario Bergoglio fa riferimento ad una lettera inviata dal manager romano Andrea Rubera e suo marito Dario De Gregorio, genitori di tre figli nati tramite maternità surrogata in Canada, che sottoponevano al Pontefice la “questione pastorale e personale” legata al desiderio di portare i bambini in parrocchia per dare loro un’educazione cattolica. Il consiglio del Santo Padre è quello di portare i bambini comunque in parrocchia al di là degli eventuali giudizi. Già nel luglio 2013 Bergoglio si era chiesto: "Chi sono io per giudicare un gay?".Diverse le reazioni dal mondo politico all’apertura di Francesco alle unioni civili. "Rispetto le parole del Santo Padre e non mi permetto di commentarle: a me interessa che non ci vadano di mezzo i bambini che abbiano una mamma e un papà, che vengano adottati da una mamma e un papà. Poi la sera ognuno faccia quello che vuole", ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini. “Non strumentalizziamo le parole del Papa ma ci auguriamo che abbiano un impatto su quei partiti e quei politici che, anche in Europa, motivano con la fede cattolica la ferrea opposizione a leggi che garantiscano una famiglia alle persone della comunità Lgbt”, ha scritto su Twitter il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova. “Dal Pontefice parole rivoluzionarie su unioni tra persone omosessuali. Importanti per credenti Lgbt, di ispirazione per i laici. Fratellanza, solidarietà ed eguaglianza attraversano i confini di culture e religioni”, è invece il commento di Monica Cirinnà, responsabile del dipartimento Diritti del Partito democratico.Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Iv, su Twitter ha ricordato: “Quattro anni fa abbiamo approvato la legge sulle unioni civili, nonostante le polemiche di una parte del mondo cattolico. Oggi Papa Francesco difende le leggi sulle unioni civili. Fare politica vuol dire sempre difendere la laicità delle Istituzioni" Il vicepresidente del Parlamento europeo ed esponente del Movimento 5 stelle, Fabio Massimo Castaldo, ha voluto ringraziare in un messaggio su Twitter Papa Francesco "per le sue parole sulle unioni civili. Trovo importante che la chiesa volga il suo sguardo al futuro, riconoscendo che tutti i cittadini debbano avere gli stessi diritti".(Rin)