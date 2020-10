Covid: prefetto Roma, da domani controlli zone movida, non useremo esercito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi proporremo in comitato, e c’è già una pre-intesa con la sindaca Raggi e con la Regione, un intervento da venerdì sera su piazza Campo dei Fiori, via del Pigneto, piazza Madonna dei Monti e qualcosa anche a Trastevere su piazza Trilussa. Questo come operazione di perimetrazione fisica con l’obiettivo di consentire l’accesso agli esercizi di ristorazione ma nello stesso tempo evitare che ci possano essere assembramenti”, ha aggiunto il prefetto di Roma Piantedosi. (Rer)