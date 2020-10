Marocco-Mauritania: l’Onu invita le milizie a lasciare Guerguerat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite hanno avvertito il Fronte Polisario e le sue milizie a lasciare la zona cuscinetto di Guerguerat, al confine tra Marocco e Mauritania. "Ricordiamo che il regolare traffico civile e commerciale non deve essere ostacolato a Guerguerat e che non devono essere prese misure che potrebbero costituire un cambiamento dello status quo nella zona cuscinetto", ha detto Stephane Dujarric, il portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, durante la sua conferenza stampa quotidiana a New York. Secondo quanto riferito dal quotidiano marocchino “Le Matin”, il portavoce ha detto che i membri della missione Onu Minurso hanno notato che un gruppo composto da "50 individui", a Guerguerat, hanno “ostacolato il traffico nella regione”. (Mar)