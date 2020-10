Covid: Toti, serve via mediana tra sconfiggere il virus e salvare l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovanni Toti, governatore della Liguria, ai microfoni di "Radio anch'io" su Rai Radio1, ha dichiarato: "Anche da noi il virus circola in modo molto importante soprattutto nella città di Genova. Questo conferma che le più investite dalla malattia sono le grandi città urbane dove la densità abitativa è molto alta. A Genova ci sono 3 zone sostanzialmente intercluse al normale passaggio di essere umani. Su Genova poi ci sono altre ordinanze per altre zone dove abbiamo chiuso diverse cose, limitando alcune attività. I nostri ospedali sono abbastanza affollati ma rispetto al picco di marzo scorso abbiamo fenomenologie diverse, le terapie intensive sono meno piene". Il governatore ligure ha poi aggiunto: "Io mi addebito il fatto di aver cercato di mantenere quella via mediana tra lo sconfiggere il Covid per evitare che faccia i danni peggiori negli ospedali da una parte, e dall'altro il fatto che la nostra economia sia oggettivamente stremata. Bisogna aver presente i due aspetti. Non c'è una scelta indolore. Io mi coordino con il ministro Speranza, non c'è alcun deficit di coordinamento, c'è opportunamente differenziazione da territorio a territorio. Non si può trattare la Valle d'Aosta come Lampedusa. Applicare regole uguali è un'enorme ingiustizia", ha concluso Toti. (Rin)