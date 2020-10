Marocco: dirigenti del Pjd passano in gruppo nell'Rni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Funzionari eletti e funzionari locali del partito islamico marocchino di Giustizia e Sviluppo (Pjd) hanno laciato in massa la formazione politica per unirsi al Raggruppamento nazionale degli indipendenti (Rni), di stampo liberale. Diverse città come Marrakech, Fez o Rabat hanno vissuto questo esodo di membri del partito islamista che hanno deciso di aderire al partito liberale. A Marrakech come a Rabat o Fez, il Pjd sta vivendo una vera e propria emorragia. Un gran numero di funzionari eletti locali, membri di consigli provinciali e regionali, se ne sono andati dal partito islamista sbattendo la porta. Questi funzionari eletti, compresi funzionari e leader di partito, hanno scelto l'Rni come nuova famiglia politica. Come riportato dal quotidiano "Al Akhbar", Marrakech anche il vicepresidente del consiglio comunale, Younes Benslimane, sta prendendo in considerazione l'adesione al partito liberale. (Mar)