Romania: Iohannis, in questo momento non si ragiona su una nuova chiusura totale

- Al momento la Romania sta discutendo a livello di leadership statale di una nuova chiusura di tutte le attività, ma si cercano delle soluzioni che consentano la limitazione della diffusione del virus e allo stesso tempo la continuazione delle attività essenziali. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, in una conferenza stampa. "In definitiva, non importa quanto siamo preoccupati – e io sono molto preoccupato –, dobbiamo trovare un modo per continuare anche se abbiamo questa pandemia. In questo approccio dobbiamo includere anche la continuazione della democrazia in Romania. Senza elezioni non esiste democrazia. Abbiamo una pandemia, allo stesso tempo il mandato del Parlamento sta finendo e dobbiamo andare ad eleggere un nuovo Parlamento, ma in condizioni molto speciali", ha detto Iohannis, sottolineando che il numero di posti di terapia intensiva dovrebbero essere aumentati negli ospedali che possono ricevere pazienti malati di Covid. (segue) (Rob)