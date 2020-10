Romania: Iohannis, in questo momento non si ragiona su una nuova chiusura totale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutto questo deve essere fatto allo stesso tempo, perché a mio avviso chiudere il Paese non è una soluzione. Chiudiamo il Paese per due settimane, poi cosa facciamo? Anche in questo caso dobbiamo ricominciare da capo e quindi è ovvio che dobbiamo trovare un giusto equilibrio che ci permetta di continuare la nostra vita in condizioni di pandemia", ha proseguito il capo dello Stato romeno. Non possiamo pensare di tornare alla normalità in un mese o due. Torneremo alla normalità se stiamo attenti ora, tra un mese, e tra due mesi e se gli scienziati riusciranno a trovare un vaccino, spero, abbastanza presto", ha detto Iohannis. (Rob)