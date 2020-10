Energia: Polonia, il presidente di Pgnig Kwiecinski rassegna le dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jarzy Kwiecinski, presidente della società energetica polacca Pgnig, ha rassegnato le proprie dimissioni. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Pap", spiegando che saranno effettive da domani. La società non ha fornito spiegazioni in merito ai motivi, affermando soltanto che si tratta di ragioni personali e lo stesso Kwiecinski non ha commentato la decisione in conversazione con "Pap". Kwiecinski è stato scelto come presidente di Pgnig il 10 gennaio di quest'anno e ha sostituito Piotr Wozniak, il cui mandato era scaduto alla fine del dicembre precedente. Prima di assumere questo ruolo Kwiecinski è stato ministro degli Investimenti e dello Sviluppo dal gennaio 2018, per poi assumere dal settembre 2019 anche la guida del dicastero delle Finanze. Pgnig è una società quotata alla borsa di Varsavia dal settembre 2005. Si occupa della ricerca e dello sfruttamento di gas naturale e di petrolio greggio, oltre che dell'importazione di gas - anche attraverso società dipendenti - dell'immagazzinamento, della vendita, della distribuzione di carburanti e della produzione di calore ed energia elettrica. In Polonia è attualmente il maggiore importatore e fornitore di gas naturale. Al Tesoro appartiene il 71,88 per cento della compagnia. (Vap)