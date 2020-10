Covid: Galli, ha ripreso a circolare in maniera spiccata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'epidemia da Covid-19 ha ripreso a circolare in maniera spiccata. Ne è convinto il direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, che ai microfoni di Rainews 24 ha però ricordato che oggi "abbiamo una politica dei tamponi diversa da quella di marzo e dunque", facendo più test "vengono rintracciati tanti asintomatici, che sono la gran parte". Nei giorni scorsi, ha aggiunto, "solo il 30 per cento dei postivi avevano fatto il tampone per la presenza di sintomi". (Rin)