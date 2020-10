Marocco: mente attentati Casablanca del 2003 condannato a morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diciassette anni dopo gli attentati del 16 maggio 2003 in Marocco, la mente di questi attacchi terroristici, perpetrati a Casablanca, è stata condannata alla pena capitale. M.M. è stato, infatti, condannato in primo grado alla pena di morte, riferisce il quotidiano marocchino "Assabah" nella sua edizione di giovedì 22 ottobre. È stato perseguito, tra le altre accuse, per costituzione di una banda criminale, tentato omicidio premeditato e tentata distruzione di luoghi pubblici con esplosivi, a seguito di questi attacchi che hanno ucciso 45 persone, tra cui dodici attentatori suicidi. Quasi due decenni dopo gli attentati del 16 maggio 2003, il processo al principale istigatore di questi attacchi è appena allo stadio di primo grado. C'è ancora la fase di appello ed eventualmente il ricorso in cassazione. In effetti, il processo è ripreso non appena il procuratore generale della Corte d'appello di Rabat ha deciso di deferire il caso alla polizia giudiziaria di Casablanca per indagare ulteriormente.(Mar)