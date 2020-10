Covid: assessore Lazio, ospedali sotto stress, tamponi da privati a prezzo fisso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle notizie che arrivano dagli ospedali, di reparti pieni e pazienti non Covid curati in ambulanza l'assessore spiega che "aumenteremo i posti letto. Da domani saranno 2.913, di cui 532 in area intensiva. Se ce ne sarà bisogno, ne troveremo altri. Nel Lazio abbiamo sempre ospedalizzato di più delle altre Regioni. Per questo abbiamo tenuto basso il livello di mortalità durante la prima ondata". Le chiamate al 118 per presunti contagi sono salite del 25 per cento "a chi ha avuto contatti dico di aspettare. Farsi il tampone subito è inutile: bisogna attendere almeno 5 giorni. Intanto indossino la mascherina anche in casa", conclude. (Rer)