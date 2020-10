Serbia: prosegue la seduta costitutiva del parlamento, oggi elezione del presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del parlamento della Serbia proseguono oggi la seduta costitutiva iniziata il 3 agosto. Secondo quanto riferisce la stampa locale, fino ad ora sono stati verificati solo i loro mandati dei parlamentari eletti. Nella seduta odierna sono 4 i punti all'ordine del giorno, ovvero la nomina del presidente dell'assemblea, quella del vicepresidente, quella del segretario generale e l'elezione dei componenti degli organi di lavoro. Dopo la seduta costitutiva i deputati dovrebbero apportare alcune modifiche alla legge sul governo e sui ministeri, poiché è stata annunciata l'istituzione di due nuovi dicasteri nel nuovo esecutivo. In una successiva seduta straordinaria, infine, la premier designata Ana Brnabic presenterà la squadra di governo. Secondo la legge vigente, il termine per la nomina del nuovo governo scade 90 giorni dopo la conferma del mandato dei deputati, ovvero il primo novembre. Il candidato alla presidenza del parlamento della Serbia, Ivica Dacic, ha definito la nuova funzione "il più grande onore possibile". "Il mio compito sarà quello di proteggere la reputazione, la dignità e l'integrità di quella istituzione e di dare un contributo alla stabilità politica e all'unità della Serbia, fattori necessari per risolvere le sfide che ci attendono", ha detto ieri alla stampa locale il ministro degli Esteri uscente nonché leader del Partito socialista serbo (Sps). (segue) (Seb)