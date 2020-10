Serbia: prosegue la seduta costitutiva del parlamento, oggi elezione del presidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo vedrà al suo interno, oltre al Partito progressista serbo (Sns), anche il Partito socialista serbo (Sps) e il partito Spas (Salvezza). Lo ha confermato il presidente della Repubblica e leader Sns, Aleksandar Vucic, in una conferenza stampa tenuta il 20 ottobre a Belgrado. Vucic ha precisato che il leader socialista, Ivica Dacic, sarà il nuovo presidente del parlamento, mentre al partito Spas di Aleksandar Sapic andrà un ministero. Il capo dello Stato ha poi precisato che l'Sns "non ha bisogno di partner di coalizione" perché dispone di 180 seggi in parlamento, ovvero la maggioranza assoluta, alla luce dei risultati elettorali del 21 giugno. "Quando hai così tanto sostegno dalla gente, non devi fraintenderlo come se avessi ottenuto carta bianca. Devi capire e dare alle persone l'opportunità di garantirsi un futuro, non devono pensare che ci potrà essere una riduzione di stipendi e pensioni. Il nostro lavoro è quello di assicurarci che il nostro sistema funzioni in modo tale che gli standard di vita fondamentali crescano sulla base di riforme fondamentali", ha detto Vucic. Il leader della forza politica Spas, Aleksandar Sapic, ha dichiarato ieri che non sarà un ministro del prossimo esecutivo in Serbia. Secondo quanto riferisce l'emittente "Tv Prva", Sapic ha precisato che un dicastero sarà però guidato da un membro della forza politica e che questo sarà "un uomo". (segue) (Seb)