Seychelles: al via le elezioni generali, l’opposizione sfida il presidente uscente Faure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini dell’arcipelago delle Seychelles votano a partire da oggi per eleggere il presidente e i loro deputati. Le operazioni di voto, che coinvolgeranno circa 98 mila persone, si svolgeranno a scaglioni e si concluderanno nella giornata di sabato 24 ottobre. Il favorito della vigilia è il presidente uscente Danny Faure, in carica dal 2016 dopo essere subentrato al dimissionario James Michel, di cui era il vice. Il principale rivale di Faure – candidato del partito Seychelles Unite – sarà il sacerdote anglicano Wavel Ramkalawan, alla sesta candidatura presidenziale dopo essere stato sconfitto per soli 193 voti da Michel nel 2015: quest’ultimo rappresenterà la lista Unione democratica delle Seychelles (Lds), che detiene la maggioranza in parlamento (19 seggi su 34). Il terzo favorito della vigilia è Alain St Ange, ex ministro del Turismo (2012-2016), candidato del partito One Seychelles, fondato un anno fa. Secondo gli osservatori, il presidente Faure, pur restando il favorito alla vittoria, potrebbe pagare la voglia di cambiamento della popolazione, su cui punta l'opposizione, soprattutto a causa della grave crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 che ha messo in ginoccgio l’economia dell’arcipelago che dipende in gran parte dal turismo.(Res)