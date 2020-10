Usa: presidenziali, il repubblicano Mitt Romney non ha votato per Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore statunitense Mitt Romney, del Partito repubblicano, non ha votato per il presidente in carica Donald Trump nelle elezioni di quest'anno. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". L'ufficio di Romney non ha però detto se il senatore ha votato per il candidato democratico alla presidenza Joe Biden. Il senatore dello Utah, che ha regolarmente criticato Trump, la scorsa settimana ha rimproverato il presidente per essersi rifiutato di denunciare QAnon, un movimento online incentrato su una teoria cospirativa tentacolare ma infondata che l'Fbi avverte che l'Fbi è una minaccia di terrorismo interno, durante un municipio. Trump ha appoggiato Romney nella sua candidatura presidenziale nel 2012 e nella sua candidatura al Senato del 2018, anche se gli uomini hanno un rapporto conflittuale che dura da anni.(Nys)