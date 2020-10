Usa: il budget dei servizi segreti del Pentagono sale a 23,1 miliardi di dollari, record dal 2010

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi segreti militari del Pentagono hanno ricevuto 23,1 miliardi di dollari di finanziamenti per l'anno fiscale appena concluso. Lo ha annunciato il dipartimento della Difesa statunitense, secondo il sito "The Hill". Il Pentagono annuncia ogni anno l'importo massimo di dollari che il programma di intelligence militare (Mip) riceve dal Congresso senza approfondire ulteriormente i dettagli di come sarà speso. I 23,1 miliardi di dollari per l'anno fiscale 2020 includono sia il finanziamento del bilancio di base che un fondo per la guerra noto come conto Overseas Contingency Operations. Il finanziamento segna l'importo più alto per il bilancio dell'intelligence militare dall'anno fiscale 2010, quando furono stanziati 27 miliardi di dollari per il bilancio dell'intelligence militare, secondo un rapporto del Congressional Research Service. Il budget dell'intelligence militare del 2019 è stato di 21,5 miliardi di dollari. Il Pentagono ha richiesto 23 miliardi di dollari per l'anno fiscale 2021, ma il Congresso non ha ancora approvato gli stanziamenti. (Nys)