Cina: coronavirus, Sinopharm si prepara a produzione un miliardo di dosi di vaccino entro il 2021

- Sinopharm Group, la società farmaceutica cinese di proprietà statale, sta allestendo linee di produzione per fornire un miliardo di dosi di due vaccini Covid-19 attualmente nelle fasi finali dei test. Il suo presidente Liu Jingzhen ha dichiarato in una conferenza stampa che i vaccini saranno sicuri, ma non ha fornito indicazioni su quando sono previsti i risultati dei test. Liu ha aggiunto che Sinopharm è "nell'ultimo chilometro di una lunga marcia" e la capacità di produzione raggiungerà il miliardo di dosi l'anno prossimo. Secondo i media cinesi, le linee di produzione sono in fase di realizzazione a Pechino e Wuhan, la città della Cina centrale da dove si è originato il primo focolaio di Covid-19. (segue) (Cip)