Cina: ministero Turismo, prolungata la sospensione di viaggi di gruppo in entrata e uscita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina continentale mantiene la sospensione di viaggi di gruppo in uscita e il divieto alle agenzie di viaggio di consentire i viaggi di gruppo in entrata a causa del rischio di una recrudescenza dei casi di coronavirus questo inverno. Lo ha annunciato il ministero della Cultura e del turismo in un avviso pubblicato sul proprio sito. La Cina ha sospeso per la prima volta i tour nazionali e in uscita a gennaio come parte delle rigorose misure di controllo della pandemia per frenare la diffusione del virus. Tuttavia, da luglio ha consentito la ripresa dei viaggi a livello nazionale a causa del forte calo del numero di nuovi casi locali. L'interruzione dei viaggi di gruppo in uscita ha avuto un impatto debilitante sull'industria del turismo nelle regioni vicine come la Thailandia, che negli anni sono diventate fortemente dipendenti dai turisti cinesi.(Cip)