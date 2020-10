Cina-Italia: Settimana della lingua italiana, conferenza sui social media per la didattica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della XX Settimana della lingua italiana nel mondo (19-25 ottobre), quest'anno dedicata al tema "L'italiano tra parola e immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti", l'ambasciata d'Italia a Pechino e l'Istituto italiano di cultura hanno organizzato per oggi la conferenza online "I social media come strumenti e veicoli per la didattica di lingua e cultura italiana", curata dal professor Pan Yuanwen, direttore del Dipartimento di italianistica dell'University of International Business and Economics, che illustrerà l'esperienza cinese nell'uso dei social media per la didattica italianistica. Il programma di eventi, secondo un comunicato diffuso dall'ambasciata, prevede anche seminari e attività didattiche presso l'Università Tsinghua di Pechino e la Nankai di Tientsin rispettivamente dedicate alla "Commedia" di Dante e al fumetto come strumento per imparare l'italiano. Verrà infine lanciata una gara di pittura illustrativa rivolta agli studenti di lingua italiana presso i licei cinesi dal titolo "Dipingiamo Dante", che si concluderà nell'aprile del 2021. (Com)