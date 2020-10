Asia: rohingya, oggi la conferenza internazionale dei donatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi, in modalità virtuale, la conferenza internazionale dei donatori convocata dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) insieme a Stati Uniti, Regno Unito e Unione europea, con l'obiettivo di rispondere alle urgenti esigenze umanitarie dei rohingya costretti alla fuga, sia all'interno sia al di fuori del Myanmar. Alla vigilia della conferenza l'Alto commissariato ha sottolineato la necessità di assicurare maggiore supporto internazionale e di intensificare gli sforzi volti a trovare soluzioni a beneficio di questo popolo apolide e in fuga. In una nota l'agenzia Onu ha spiegato che garantire supporto ai servizi essenziali in seno alle comunità di accoglienza costituisce un'altra priorità e che le attività di risposta umanitaria in corso stanno risentendo di un drastico ammanco quest'anno, dal momento che, ad oggi, sono stati ricevuti meno della metà dei finanziamenti richiesti. Nel 2020, le Nazioni Unite hanno chiesto più di un miliardo di dollari per rispondere alle esigenze umanitarie dei rifugiati rohingya in Bangladesh. La pandemia di Covid-19 è andata ad aggiungere una serie di nuove sfide ed esigenze a un'emergenza già complessa e di dimensioni massicce. (segue) (Com)