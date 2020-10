Asia: rohingya, oggi la conferenza internazionale dei donatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 860 mila i rifugiati rohingya che attualmente vivono in insediamenti all'interno del distretto di Cox's Bazar, in Bangladesh. La maggior parte, circa 740 mila, sono fuggiti dal Myanmar durante la crisi più recente che ha causato l'esodo del 2017. Altri Paesi della regione accolgono circa 150 mila rifugiati rohingya. Si stima che 600 mila vivano nello Stato di Rakhine, in Myanmar. In tutta la regione, la maggior parte dei rohingya vive ai margini della società ed è necessario assicurare loro accesso ad assistenza sanitaria di base, acqua potabile, scorte alimentari affidabili, oppure significative opportunità di lavoro ed educative. La pandemia di Covid-19 ne ha peggiorato le condizioni di vita, ha reso l'accesso ai servizi ancora più difficoltoso, ha fatto aumentare il rischio che si verifichino casi di violenza sessuale e di genere e ha esacerbato gli effetti delle malattie infettive sui rohingya sfollati in campi affollati, quali quelli di Cox's Bazar e dello Stato di Rakhine. L'Unhcr ha evidenziato come la comunità internazionale e i Paesi della regione non soltanto debbano continuare ad assicurare supporto ai rifugiati e alle comunità che li accolgono, ma adattare gli interventi alle nuove esigenze fondamentali e ampliare la ricerca di soluzioni. Il fulcro di tale ricerca deve mirare al conseguimento del ritorno volontario e in condizioni sicure, dignitose e sostenibili dei rifugiati rohingya e delle altre persone in fuga alle proprie case o in luoghi di loro preferenza in Myanmar. (segue) (Com)