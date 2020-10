Hong Kong: coronavirus, allentamenti per nozze e riunioni societarie ma non per raduni pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Hong Kong ha annunciato che diverse misure di distanziamento sociale per contenere l'epidemia di coronavirus saranno allentate da domani 23 ottobre. La decisione è giunta dopo l'ultima valutazione del rischio per la salute pubblica e nell'ottica di un equilibrio fra le esigenze economiche e il livello di accettazione della società. Il numero massimo di persone ammesse alle cerimonie nuziali, in cui non viene servito cibo o bevande, aumenterà da 20 a 50. Il numero massimo di persone in una stanza o in un'area condivisa, in conformità con qualsiasi ordinanza o altro strumento normativo che disciplina il funzionamento di un'organizzazione o le sue attività, inclusa l'assemblea degli azionisti di una società quotata in cui non viene servito cibo o bevande, sarà aumentato da 20 a 50. Altre misure di distanziamento sociale attualmente in vigore saranno in gran parte mantenute per altri sette giorni, anch'esse a partire dal 23 ottobre. Queste ultime includono il divieto di raduni con più di quattro persone in luoghi pubblici e l'obbligo di indossare la mascherina sul trasporto pubblico e quando si entra in luoghi al chiuso nonché in un luogo pubblico affollato. Saranno consentiti gli sport di squadra nelle piscine con più di quattro partecipanti in base allo sport.(Cip)