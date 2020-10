Imprese: TikTok vieta contenuti e account che promuovono teoria del completto QAnon (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa di TikTok contro QAnon arriva proprio mentre Facebook, Twitter, YouTube e altri giganti della tecnologia hanno annunciato analoghi divieti sui contenuti della teoria del complotto dei sostenitori di Trump. La teoria QAnon ha iniziato a diffondersi nell'ottobre 2017 e ha ottenuto un enorme seguito online grazie soprattutto alle società di social media. Angelo Carusone, presidente del gruppo di controllo liberale senza scopo di lucro Media Matters for America ha spiegato: "TikTok sta riconoscendo che per la natura del movimento QAnon, non ci si può semplicemente sbarazzarsi delle loro comunità, il contenuto stesso è il problema". All'inizio di questo mese, Media Matters ha identificato più di una dozzina di hashtag utilizzati dagli utenti di TikTok per diffondere le teorie cospirative di QAnon sul test positivo al coronavirus del presidente Trump e più in generale volte a mettere in dubbio la realtà della pandemia, nonché su false credenze sul candidato presidenziale democratico Joe Biden. "Stiamo parlando di centinaia di milioni di visualizzazioni di video solo per un segmento limitato delle comunità QAnon che abbiamo identificato", ha detto Carusone. (segue) (Cip)