Imprese: TikTok vieta contenuti e account che promuovono teoria del completto QAnon (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro di TikTok negli Stati Uniti rimane incerto. Il mese scorso un giudice federale ha interrotto temporaneamente un tentativo dell'amministrazione Trump di chiudere l'app. Ma un ordine separato dalla Casa Bianca per TikTok di disinvestire dalla sua compagnia proprietaria cinese, ByteDance, o cessare le operazioni rimane in vigore, con una scadenza fissata al 12 novembre per trovare un acquirente statunitense o chiudere le sue operazioni negli Stati Uniti. L'amministrazione Trump ha motivato il provvedimento con preoccupazioni per la sicurezza nazionale, ma TikTok ha respinto le accuse attribuendole a motivazioni politiche. La società afferma che i dati degli utenti statunitensi sono controllati da un team guidato dagli Usa e che il governo cinese non ha mai richiesto l'accesso ai dati. (Cip)