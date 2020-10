Usa-Cina: "New York Times", società di Trump ha un conto bancario cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha un conto bancario cinese e ha trascorso anni a perseguire progetti imprenditoriali nel paese. È quanto riferisce il "New York Times" secondo cui il conto è controllato dalla società Trump International Hotels Management e ha pagato le tasse locali tra il 2013 e il 2015. Secondo un portavoce di Trump, il conto è stato aperto "per esplorare il potenziale di offerte alberghiere in Asia". Il "New York Times" ha rivelato l'esistenza del conto dopo aver ottenuto i documenti fiscali di Trump, che includevano dettagli finanziari sia personali che aziendali. I precedenti resoconti del giornale mostrano che ha pagato 750 dollari in tasse federali statunitensi nel 2016 e nel 2017, quando è diventato presidente. Alan Garten, un avvocato della Trump Organization, ha descritto la storia del "New York Times" come "pura speculazione" basata su "supposizioni errate". Secondo Garten, la Trump International Hotels Management ha "aperto un conto con una banca cinese con uffici negli Stati Uniti per pagare le tasse locali. Nessun accordo, transazione o altra attività commerciale si è mai concretizzato e, dal 2015, l'ufficio è rimasto inattivo", ha affermato Garten. "Anche se il conto in banca rimane aperto, non è mai stato utilizzato per nessun altro scopo", ha detto. Secondo il giornale newyorkese, Trump mantiene conti bancari esteri in Cina, Regno Unito e Irlanda. Ad agosto, Trump ha dichiarato di voler offrire crediti d'imposta per invogliare le aziende statunitensi a trasferire le fabbriche fuori dalla Cina. Ha anche minacciato di privare i contratti governativi delle aziende che continuano a esternalizzare il lavoro in Cina. In un discorso, Trump ha promesso di creare dieci milioni di posti di lavoro in dieci mesi, affermando: "Metteremo fine alla nostra dipendenza dalla Cina".(Nys)