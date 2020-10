© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, giovedì 22 ottobre, cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3382m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio assenti e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: non cambia lo scenario meteorologico sull'Italia, interessata dall'anticiclone subtropicale, mentre il Nord Ovest rimane interessato da aria più umida dai quadranti meridionali. Molte nubi ovunque e qualche pioggia debole tra Liguria, specie di Ponente e basso Piemonte, ma anche sulle Alpi occidentali; in serata qualche pioviggine anche altrove. Temperature stabili, relativamente miti a tutte le quote. Venti moderati da SO sul Ligure, mare mosso. (Rpi)